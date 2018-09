Easyjet: ragazza si spoglia in volo e scoppia la rissa | VIDEO

Su un volo Easyjet decollato da Luton, in Inghilterra, e diretto a Ibiza è scoppiata una rissa, ripresa dai passeggeri e diventata virale sui social. Una ragazza, probabilmente ubriaca, si è messa a fare una lap dance rimanendo a seno nudo. Tra un gruppo di ragazzi e i suoi amici sono scoppiati inizialmente parole forti e poi si è passati alle mani. Qui il video raccolto dal magazine Unilad:

Un passeggero ha raccontato a Unilad: «Gli amici della ragazza erano seduti dietro e lei ha iniziato a spogliarsi davanti ad alcuni ragazzi che le volevano offrire da bere. A un certo punto è rimasta a seno nudo, è stato davvero imbarazzante. Si è messa a fare la ruota lungo il corridoio dell’aereo mentre stavamo volando». Gli attimi di tensione non sono passati inosservati. La compagnia inglese Easyjet ha confermato il caso spiegando, tramite un portavoce, come siano stati presi alcuni provvedimenti: «EasyJet può confermare che un gruppo di passeggeri è stato scortato fuori volo EZY2095 da Luton a Ibiza dalla polizia all’arrivo a causa di comportamenti sbagliati. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la massima priorità per EasyJet. L’equipaggio è addestrato a valutare tutti gli incidenti. Anche se tali incidenti sono rari, li prendiamo molto sul serio, non tolleriamo assolutamente comportamenti offensivi o minacciosi a bordo».