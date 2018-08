gerard Depardieu accusato di stupro

L’attore Gerard Depardieu è oggetto di un’inchiesta preliminare per stupro, come rendono noto i media francesi fra cui BFM TV e Le Parisien. La vittima sarebbe una ragazza di 22 anni, attrice e ballerina.

Secondo le prime indiscrezioni, la violenza sessuale sarebbe avvenuta in due occasioni in una delle case parigine nel VI arrondissement dell’attore 69enne all’inizio di agosto, il 7 e il 13 del mese. Secondo quanto trapela da Le Parisien, che ha contattato un amico dell’attore, i due si conoscevano da anni. La ragazza sarebbe la figlia di un amico che l’attore aveva preso sotto la sua ala già da tempo, dandole consigli per la sua carriera da attrice.

L’incontro tra i due sarebbe dovuto essere quindi informale ma di tipo lavorativo, in quanto la giovane sembra volesse solo aiuto per provare una parte di una pièce teatrale. Proprio a margine del provino, Depardieu le avrebbe mosso violenza.

La denuncia era stata presentata il 27 agosto a Aix-en-Provence, nelle Bouches-du-Rhone, ma è stata poi passata al procuratore di Parigi che ha dato il via alle indagini preliminari.

Ancora non ci sono state conferme ufficiali e l’avvocato Hervé Temime ha fatto sapere che Gerard Depardieu «contesta assolutamente ogni aggressione, ogni stupro» e le definisce «sciocche».

