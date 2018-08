Coppia residente nel Livornese arrestata in Francia: avevano rapito la figlia malata

La bambina ha soltanto 5 mesi ed era stata sottoposta alle cure dell’ospedale Meyer di Firenze, che per lei aveva programmato un delicatissimo intervento. I suoi genitori, residenti nel Livornese, hanno pensato bene di rapirla e di portarla via, per evitare che vi si sottoponesse. La piccola era stata affidata ai servizi sociali: ora i genitori sono stati arrestati in Francia.

LEGGI ANCHE > I 50 bambini prigionieri nel collegio degli orrori

Coppia rapisce figlia, le prime notizie

A loro carico pendono le accuse di sequestro di persona, tentate lesioni aggravate e trattenimento di minore all’estero. Il tutto, ovviamente, in concorso. La bambina ha urgente bisogno dell’intervento chirurgico a cui non è mai stata sottoposta proprio a causa del tentativo di rapimento da parte dei genitori. A denunciare il tutto alle autorità, che hanno rapidamente intercettato la coppia all’estero, è stata la nonna della bambina.