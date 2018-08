X Factor, Simona Ventura in pole position per sostituire Asia Argento

La decisione del management di Sky Italia sull’allontanamento di Asia Argento dalla poltrona di giudice di X Factor sembra essere in procinto di arrivare. L’attrice, finita nel mirino della pubblica opinione dopo la denuncia da parte del giovane collega Jimmy Bennet che l’ha accusata di violenza sessuale quando lui era ancora minorenne, è destinata a dire addio al programma e l’azienda televisiva si sta muovendo per sostituirla.

Tra i nomi più caldeggiati dai vertici di Sky Italia c’è quello di Simona Ventura. La conduttrice, classe 1965, è già stata giudice di X Factor in diverse fasi. La prima volta nell’edizione 1 e 2 del programma in onda su Raidue al fianco di Mara Maionchi e Morgan; poi, con il suo passaggio alla corte di Sky, si è seduta sulla calda poltrona del reality musicale nelle edizioni del 2011, 2012 e 2013. Proprio per questo motivo, in un momento in cui l’azienda e il programma sembra aver intenzione di ripulire l’immagine dopo il caso di violenza sessuale che ha visto coinvolta l’ex titolare annunciata di quel posto in giuria, Asia Argento.

X Factor Ventura, in giuria si riformerebbe la coppia vincente con Mara Maionchi

Simona Ventura, che è al momento impegnata nella conduzione di Temptation Island Vip, ritroverebbe al suo fianco Mara Maionchi. La produttrice musicale, nonostante la fama di cui godeva nel settore già da prima del suo avvento televisivo a X Factor, è stata lanciata sulla platea televisiva proprio dalla Ventura. Oltre a loro due, la giuria sarà composta anche dai confermati Manuel Agnelli e Fedez.

X Factor Ventura, tra i possibili sostituti di Asia Argento c’è anche il suo ex Morgan

Se non dovesse andare in porto il tentativo di corteggiamento con Simona Ventura, i vertici di Sky Italia hanno in mente anche altri nomi: da Lodovica Comello – che si è distinta nella conduzione di «Italia’s Got Talent» – ad Arisa (già giudice in passato) passando per la cantante Elisa fino ad arrivare alla conduttrice radiofonica La Pina. Tutte con un ombra alle loro spalle: quella di Morgan, ex giudice di X Factor nelle prime edizioni ed ex compagno di Asia Argento.

(foto di copertina: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)