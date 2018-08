Via i cafoni da Cortina: si pensa al limite d’ingresso per il lago Sorapis

Cortina d’Ampezzo sta pensando a limitare gli accessi a uno dei luoghi più belli delle Dolomiti, il lago Sorapis, per frenare l’invasione dei turisti.

La notizia è riportata oggi su Il Giornale. Il lago Sorapis è uno dei posti più belli delle Dolomiti, tra Misurina e Cortina d’Ampezzo. Ha un colore turchese così particolare dovuto dalla roccia calcarea presente sul suo fondale. Così bello e così, purtroppo, affollato: con picchi di 3mila visitatori al giorno. Con tutta questa gente i cafoni ci scappano: e non sono pochi.

E infatti ci lasciano di tutto: mini frigoriferi, escrementi, rifiuti, fazzoletti, bottigliette, salvagenti, materassini. Incastonato tra le vette patrimonio dell’ Unesco, su TripAdvisor c’è chi lo paragona alla spiaggia di Rimini. «Rimini in montagna», scrivono. «Siamo trentini – si legge – abituati alla montagna, ma mai in vita nostra abbiamo visto tanti cafoni messi tutti insieme». I turisti, troppi concentrati in un così fragile gioiello, si tuffano, fanno finta di essere al mare.