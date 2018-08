Molise, la terra trema ancora: dal 14 agosto circa 190 scosse

Trema ancora la terra in Molise, continuano le scosse. Alle 2.07 della notte è stato registrato un evento sismico di magnitudo 3, con epicentro sempre vicino a Montecilfone, in provincia di Campobasso. Sono circa 190 i terremoti localizzati nell’area dal 14 agosto, di cui 22 di magnitudo uguale o superiore a 2, il più forte dei quali di magnitudo (momento) 5.1 si è verificato alle 20.19 del 16 agosto. Al momento non si segnalano ulteriori danni.

Scosse in Molise, nella notte evento sismico di magnitudo 3

Sabato scorso erano state registrate scosse di magnitudo elevata, comprese tra 2.4 e 3.3. E la Commissione nazionale Grandi rischi, che sta monitorando la situazione nell’area, nei giorni scorsi aveva raccomandato di mantenere alto il livello di attenzione. «Non si può escludere la possibilità di terremoti con magnitudo più elevata», avevano detto gli esperti.

(Immagine di copertina dal sito dell’Ingv, istituto nazionale geofisica e vulcanologia)