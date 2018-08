No, il numero 800 640771 non è della Protezione Civile di Genova

C’è un numero verde che circola, che è stato diffuso da diversi utenti, famosi e verificati. Dovrebbe esser collegato alla protezione civile operativa nel crollo del ponte Morandi a Genova. E invece no: 800 640771 non è collegato al Dipartimento.

SEGUI IL NOSTRO LIVE > Genova, crolla ponte dell’autostrada

Come ha potuto verificare Franz Russo, giornalista, quel numero non compare sul sito della Protezione Civile. Più tardi, sempre via Twitter, la Protezione Civile gli ha replicato spiegando come quello non sia un numero a loro collegato.

In relazione alla tragedia di #Genova vedendo girare questo numero 800 640771 ho voluto verificare constatando che non fosse del @DPCgov come tra l’altro confermato. Intanto @SkyTG24 il TG di @RaiUno e tanti altri media diffondevano il numero. Bastava verificare. pic.twitter.com/L4ixLPxLTH — Franz Russo (@franzrusso) 14 agosto 2018

Cosa è successo? Una agenzia (non Ansa) ha battuto il numero in questione, spacciandolo come numero verde. Cercando in rete si capisce che invece le stesse cifre erano utilizzate per una rubrica su una tv locale di Genova (Primo Canale) che oggi sta documentando nel migliore dei modi la tragedia che ha colpito la città. Potrebbe esserci stata della confusione. Il numero in questione però non è mai servito per le emergenze. Come ci si può quindi mettere in contatto davvero con la Protezione Civile? Qui i numeri ufficiali del dipartimento ligure.