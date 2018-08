Ancora un altro autobus in fiamme nella capitale. Si tratta dell’autobus atac della linea 046, che ha preso fuoco mentre transitava in via Carcaricola, nelle zone fra Giardinetti e Torvergata. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Flambus a Torvergata, vettura avvolta in una palla di fuoco

È accaduto intorno alle 12.40 di oggi: le fiamme che hanno avvolto l’autobus in via Carcaricola sono arrivate a lambire anche le abitazioni vicine e hanno coinvolto anche due vetture li vicino. Dal bus, avvolto in una palla di fuoco, si è alzata un’alta colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza.

Sul posto sono accorsi due squadre dei vigili del fuoco, un’autobotte e i carabinieri. È stato registrato qualche disagio al traffico veicolare, che risulta fortemente rallentato nelle immediate vicinanze.

Flambus a Torvergata, Atac «accertamenti in corso»

In merito all’incidente, Atac ha rilasciato una nota in cui si legge:«Per ragioni in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sulla linea 046, lungo via di Carcaricola che ha danneggiato completamente la vettura. Non c’è stata alcuna conseguenza per i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco».

Flambus a Torvergata, è il 18esimo caso dell’estate

Si tratta del 18esimo incidente di questo tipo nell’estate Romana. Moltissimi i cittadini che si lamentano e chiedono più sicurezza e controlli. Sull’incidente di oggi, spicca il commento di Claudio De Francesco, segretario del sindacato Faisa Cisel, che a Romatoday ha dichiarato: «Oggi è il mio compleanno e volevo spegnere le candeline su una torta. Atac mi ha invece riservato una candelona».

(video e foto prese da account Twitter @iltrenoromalido)