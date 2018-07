Cristiana Ferrise e le foto pro Salvini

Stanno spopolando sui social le foto di Cristiana Ferrise, ideatrice del marchio Krisegocentrik, produttrice di speciali t-shirt che riprendono opere d’arte.

Ferrise, stilista, si è improvvisata come modella. «Ti sosterrò con ogni mezzo…mio Signore❤», recita la didascalia dello scatto molto condiviso.

Ferrise appare in mini bikini con le scritte “Salvini premier” con tanto di scudo e spada. Riecheggia un po’ la mitologia di Pontida. «Forza capitano – lancia in un altro post – non ti arrendere,sii forte,coraggioso e tempestivo,ripulisci,porta ordine e disciplina in questo caos». Non è chiaro se la cosa sia una trollata (uno scherzo, provocazione) o meno. A suo modo sta diventando virale.