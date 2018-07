La risposta di Alitalia alla passeggera che li «manda a zappare»: «Agricoltura nobile arte umana»

Diciamo che è venerdì per tutti. Sia per i passeggeri che viaggiano su Alitalia, sia per i gestori dei social media della compagnia aerea. E se i primi si irritano per i ritardi del volo, i secondi cercano di trovare una risposta brillante alle lamentele dei clienti. Accade così che una utente di Twitter segnali alla compagnia: «200 euro di biglietto e un’ora e mezza di ritardo. Poi fate i maglioni fashion. Ma andate a zappare!».

Risposta Alitalia alla passeggera che si lamentava del ritardo

ALITALIA 200€ DI BIGLIETTO UN’ORA E MEZZO DI RITARDO POI FATE I MAGLIONI FASHION MA ANDATE A ZAPPARE @Alitalia — Roberta (@roberta_talia) 26 luglio 2018

Non si è fatta attendere la risposta dell’account Twitter ufficiale di Alitalia che ha prima motivato i ritardi dell’aereo in questione e poi ha voluto dare una chiusa ironica al suo tweet: «Ciao Roberta, comprendiamo il disagio per il ritardo dovuto a problemi legati al traffico aereo, che sono al di là delle nostre responsabilità. Grazie per l’invito, l’agricoltura è una delle più antiche e nobili arti umane».

Ciao Roberta, comprendiamo il disagio per il ritardo dovuto a problemi legati al traffico aereo, che sono al di là delle nostre responsabilità. Grazie per l’invito, l’agricoltura è una delle più antiche e nobili arti umane. — Alitalia (@Alitalia) 27 luglio 2018

Risposta Alitalia, il tweet è diventato virale

Il tweet sta diventando virale. Gli utenti del social netwrok si dividono: c’è chi pensa che la risposta di Alitalia sia troppo estrema (al limite della presa in giro), chi, invece, ha apprezzato l’ironia. Anche l’utente che si è vista recapitare la risposta sembra averla presa con filosofia: «Per quella (l’agricoltura, ndr) bisogna essere puntuali. Altrimenti ti fottono il raccolto». Meno male che c’è il week-end.

