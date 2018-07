Niente carcere per il prete accusato di violenza sessuale su una bimba di 10 anni

Niente carcere per don Paolo Glaentzer, 70 anni, il prete accusato di violenza sessuale aggravata su una bimba di 10 anni. Il sacerdote resta agli arresti domiciliari. A deciderlo è stato il giudice per le indagini preliminari di Prato Francesco Pallini, che ha sciolto la riserva sulla misura cautelare da applicare. Don Glaentzer, parroco in una chiesa del Fiorentino, è arrestato lunedì scorso in flagranza di reato. Il magistrato ha respinto la richiesta della procura che chiedeva il carcere, accogliendo la tesi della difesa del prete e disponendo gli arresti domiciliari.

Come raccontato due giorni fa dai media locali, il prete è stato sorpreso in auto con la bambina lunedì scorso, di sera, verso le 22.30, in un’area di sosta dietro a un supermercato, e poi fermato. L’episodio è avvenuto tra Prato e Firenze (precisamente a Calenzano, nel Fiorentino). Un residente della zona avrebbe notato la bambina e il 70enne, e, insospettitosi, avrebbe aperto lo sportello e fatto uscire la piccola dalla vettura, avvisando anche i vicini. Ne sarebbe poi nata una colluttazione, nel corso della quale il prete avrebbe rischiato il linciaggio.

(Foto generica da archivio Ansa)