Elisabetta Gregoraci al GF Vip? «Sto ricevendo tantissime proposte, valuterò»

In un’intervista esclusiva a Oggi Elisabetta Gregoraci racconta la sua vita dopo la separazione da Flavio Briatore, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco. «Sono la tipica mamma italiana, fisica, coccolona, un po’ ansiosa, rompiballe. Fosse per me sbaciucchierei sempre mio figlio, ma ora davanti agli altri devo trattenermi, ‘mamma basta con tutti questi baci’, mi dice… Sono fortunata rispetto a una mamma che lavora in ufficio e ha orari fissi: io magari sto via un weekend, ma poi quando non lavoro posso dedicarmi completamente a lui.. È sensibile, ma anche sicuro di sé, solare. Sa sempre quello che vuole, ha un carattere ben definito, quasi da adulto».

I rotocalchi la vedrebbero coinvolta nel prossimo Grande Fratello Vip, una offerta che non sarebbe mai piaciuta a Briatore. «Sto ricevendo tantissime proposte – spiega a Oggi – anche televisive. Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio agente. Devo decidere cosa è giusto per me e cosa non lo è».

(Foto via Instagram Elisabetta Gregoraci)