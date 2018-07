Ne parla oggi il quotidiano Il Giornale in un articolo a firma di Pasquale Napolitano. Luigi Di Maio, vicepremier e nuovo ministro di Sviluppo Economico e Lavoro, ha fatto assumere al Mise una ragazza di Pomigliano dal curriculum al momento misterioso con l’incarico di suo ‘segretario particolare’. Si tratta di Assia, all’anagrafe Assunta, Montanino, 26enne, laureata in economia, che non ha finora avuto ruoli di vertice in enti o aziende. Si tratterebbe dunque di un impressionante balzo di carriera per una ragazza di cui non c’è traccia negli archivi della pubblica amministrazione.

L’amica di Di Maio fatta assumere al Mise come segretaria particolare a 72mila euro

Il Giornale spiega che la giovane segretaria particolare avrà un ruolo fondamentale nell’attività del leader M5S a guida di un super ministero: dovrà curare agenda, incontri e priorità dei dossier. Montanino è stata impegnata anche in politica, nel suo territorio. Nel 2015 fu candidata alle elezioni amministrative a Pomigliano D’Arco con il M5S, raccogliendo 170 voti e sfiorando l’elezione alla carica di consigliere comunale. Il candidato sindaco dei pentastellati era il fedelissimo Dario De Falco, amico del ministro dai tempi del liceo. Il Giornale confronta anche le informazioni su Montanino con il curriculum del suo predecessore. L’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda aveva scelto per l’incarico di segretario particolare un manager di lungo corso, David Maria Mariani, con esperienze a Poste Italiane e in aziende multinazionali in Agentina e Brasile. Non sono ancora disponibili informazioni su Montanino.

