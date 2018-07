Minacce ad Adachiara Zevi, una lettera con l’immagine di Hitler

Una lettera minatoria, con riferimenti a campi di concentramento e accompagnata da una foto di Adolf Hitler. È questa la brutta sorpresa, ricevuta via posta lo scorso 12 luglio, da Adachiara Zevi, presidente della’associazione culturale «Arte in memoria».

«Pregiatissima signora, mi duole molto il fatto di non averla conosciuta nei miei campi di concentramento», recitava la lettera inviata nella sede romana dell’associazione culturale Arte in memoria e indirizzata ad Adachiara Zevi, figlia di Tullia giornalista e scrittrice scomparsa nel 2011. Parole di stampo antisemita contro una donna che ha da sempre difeso e curato la cultura ebraica, accompagnate da una foto di Adolf Hitler e da un cattivo presagio. «Ma non è detto! Ci sono tanti miei seguaci… e non è detta l’ultima». Si conclude così la minaccia ad Adachiara Zevi, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di piazza Farnese a Roma.

Adachiara Zevi: «Antisemitismo sempre presente»

«È la prima volta che riceviamo minacce di questo tipo – ha spiegato Adachiara Zevi all’Ansa -. Credo che questo episodio sia legato alle due iniziative curate dall’associazione, il progetto Memorie d’inciampo e la biennale di arte contemporanea ‘Arte in memoria’, in programma nella Sinagoga di Ostia antica. Due iniziative molto importanti, entrambe legate alla memoria, che quindi danno fastidio a chi tende a dimenticare». Una (spiacevole) novità per Adachiara Zevi, che però è cosciente che si tratti di un fenomeno continuo e che pare essere senza fine. «Purtroppo – spiega amaramente all’Ansa – atti del genere sono molto diffusi. Negli anni se ne sono registrati tantissimi. Certo, questi tempi che viviamo non migliorano la situazione, ma l’antisemitismo c’è sempre stato».

Adachiara Zevi e le pietre d’inciampo a Roma

Adachiara Zevi è da sempre in primo piano nella lotta contro l’antisemitismo e a favore della memoria attraverso qualsiasi forma d’arte come quando promosse, con successo, l’apposizione di 300 pietre d’inciampo a Roma in ricordo delle vittime dei rastrellamenti nazi-fascisti prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

