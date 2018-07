Parte l’Amazon Prime Day: ma alcuni non riescono ad accedere

Oggi, 16 luglio 2018, alle 12 è iniziato l’Amazon Prime Day. Si tratta di 24 ore di sconti in cui la piattaforma di e-commerce, leader nel settore, offre dei prezzi ribassatti su tantissimi prodotti. Le offerte sono oltre un milione.

Come prevedibile i server sono giù. Troppi accessi in simultanea sulla piattaforma. Il disagio è segnato da diversi utenti su Twitter.

il mio primo tentativo di accesso a #AmazonPrimeDay non è andato come sperato. Ma l’illusione/sogno di non poter spendere è durata troppo poco, al secondo tentativo è già funzionante! pic.twitter.com/Y1iG4YJjlT

— Nicola Martino (@NicolaMartino) 16 luglio 2018