Mondiali: il video del barese che rovina la festa dei tifosi francesi

La Francia ha vinto i Mondiali e come era prevedibile in diverse piazze italiane è scoppiata la festa. Anche a Bari, dove alcuni turisti francesi si sono divertiti nel realizzare una particolare coreografia.

Seduti per terra in fila indiana, creano una sorta di catena umana passandosi uno del gruppo sulle loro teste, come a un concerto. Fino a quando non arriva un barese, di stazza non certo facile, che blocca per qualche minuto la coreografia. Questione di pochi attimi – spiega Repubblica che propone le immagini – e si ricomincia a cantare tutti insieme in piazza.