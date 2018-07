L’ex GF Marina La Rosa: «I miei soldi? Sono volati via»

Infelice e sprecona. Si descrive così Marina La Rosa, diventata famosa con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, in un’intervista (di Piero Degli Antoni) rilasciata al Quotidiano Nazionale in cui parla della sua esperienza in tv e dei progetti per il futuro. Oggi ha 40 anni, è sposata con un avvocata, ha due figli, è laureata in psicologia, ha fatto teatro e lavorato in tv come opinionista. I soldi, dopo la fortunata stagione di ospitate, dice, si sono volatilizzati:

Taricone dichiarò di aver guadagnato, col Grande Fratello, un miliardo e settecento milioni di lire, ma lei ha osservato che probabilmente erano molti di più. Anche lei ha guadagnato molto, eppure, ha detto, non me ne è rimasto nulla. Mi spiega come fa a volatilizzarsi una cifra così importante?

«Semplice: mancanza di gestione a monte. I soldi vanno via senza che tu te ne accorga. Compri una macchina, fai un viaggio, prendi una casa in affitto a un prezzo spropositato (5mila euro al mese per un appartamento in centro a Roma, ndr), poi fai un altro viaggio, magari affitti un aereo privato perché tanto ne guadagnerai ancora… Chiamiamola immaturità finanziaria. Come entravano così uscivano».

Lei guadagnava con le serate in discoteca?

«Con le serate, con la pubblicità, con le ospitate televisive… Ma quei guadagni erano fonte di grande imbarazzo. Tornavo in albergo e non ero felice, perché quei soldi mi sembrava di averli rubati. Un sacco di soldi solo per fare un sorriso, firmare un autografo…».