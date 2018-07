Anche i leghisti fanno i sondaggi che vanno bene ma non benissimo

Così come i 5 stelle un esponente della Lega Nord ha fatto un sondaggio sui social salvo ritirarlo poco dopo: perché ovviamente Salvini stava perdendo.

Si tratta di Emanuele Monti, consigliere regionale in Lombardia e presidente della “III Commissione permanente – Sanità e politiche sociali” al Pirellone. Monti ha lanciato sui social un sondaggio. Da una parte Salvini, dall’altra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E la domanda: ha fatto bene Mattarella a far sbarcare i migranti della Diciotti? L’esito ha iniziato a pendere verso il Quirinale, così il post sembra magicamente scomparso.

La rete non dimentica: e screenshotta.

III Commissione permanente – Sanità e politiche sociali della Regione Lombardia, lo ha cancellato. Questa è la Lega di Salvini. pic.twitter.com/AFyu7zRZEE — apelle (@ap_elle) 13 luglio 2018

Ha fatto bene il deputato Emanuele Monti della Lega a promuovere questo sondaggio? Considerato che ha dovuto rimuoverlo in tutta fretta perché chi votava dava ragione a Mattarella, direi proprio di sì! #epicfail #bastapropaganda pic.twitter.com/SfDsqFNuar — Lia Quartapelle 🇮🇹🇪🇺 (@LiaQuartapelle) 13 luglio 2018

Aspetto curioso della vicenda è che Monti, proprio in questo esatto momento, posta un altro sondaggio, quello di Affari Italiani. Secondo l’analisi il 91% degli italiani ha giudicato negativamente l’intervento di Mattarella sullo sbarco della nave Diciotti.

Sipario.