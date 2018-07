La data scelta da Giuseppe Conte e Vladimir Putin per incontrarsi in Russia, ovvero il 24 ottobre, non è proprio di ottimo auspicio. Nel 1929 ci fu il drammatico giovedì nero di Wall Street, mentre nel 1956 l’Unione Sovietica invase l’Ungheria con i carrarmati, un giorno che cambiò gli equilibri del socialismo a livello europeo. Eppure, è proprio il 24 ottobre 2018 il giorno selezionato da Cremlino e Palazzo Chigi per il primo incontro tra il presidente del Consiglio italiano e il presidente della repubblica russo.

Conte incontra Putin a Mosca il 24 ottobre

Lo ha detto alla Tass – l’agenzia stampa di Mosca – l’ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano. Non è una novità la vicinanza e la sintonia dell’Italia della Terza Repubblica con la Russia di Putin. Nel contratto di governo, nonostante nell’ultimo consiglio europeo la direzione presa sia stata diversa, Movimento 5 Stelle e Lega si sono messi d’accordo per cancellare le sanzioni economiche alla Russia.

Non è un mistero il rispetto dei due principali partiti italiani in questo momento nei confronti di Vladimir Putin. L’incontro fissato con Conte rappresenta senz’altro un passo in avanti nel rapporto tra i due Stati. «Mi aspetto – aveva detto Putin in occasione della Festa della Repubblica – che l’attività come capo del governo di Giuseppe Conte faciliti lo sviluppo di una costruttiva collaborazione russo- italiana in vari campi e anche un’efficiente interazione per risolvere questioni nodali in campo regionale e internazionale. Questo risponde in maniera indubitabile ai fondamentali interessi dei popoli russo e italiano».

Conte incontra Putin, il 30 luglio il vertice con Trump

Chissà che nella delegazione italiana che andrà in visita al Cremlino non ci sarà anche qualche esponente di spicco della Lega e del Movimento 5 Stelle. Sarà il secondo grande bilaterale di Giuseppe Conte fuori dall’Europa: il prossimo 30 luglio, infatti, c’è in programma l’incontro del presidente del Consiglio italiano alla Casa Bianca con Donald Trump.

