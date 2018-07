Conte si è lamentato per le foto di Casalino con il fidanzato (invocando la censura)

Il premier Giuseppe Conte si è lamentato con Luigi Di Maio per le foto apparse su ‘Chi’ del suo portavoce Rocco Casalino in vacanza (per un week-end) con il fidanzato. È quanto riportato ieri dal sito di gossip Dagospia e ripreso oggi dal quotidiano Il Giornale in un articolo a firma di Fabrizio Boschi. Stando a quanto raccontato, il presidente del Consiglio, sempre molto attento allo stile istituzionale, avrebbe espresso al leader M5S il proprio disappunto ritenendo che quello dell’ex concorrente del Grande Fratello, oggi capo della comunicazione di Palazzo Chigi, sia un atteggiamento poco sobrio per il suo ruolo.

A dire il vero non sembra esserci nulla di scandaloso nelle immagini pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Casalino è stato immortalato in spiaggia a Ponza con un costume slip mentre prende il sole o fa il bagno con il suo fidanzato cubano Marco, che il 2 giugno scorso portò anche alla Festa della Repubblica. Come scrive Il Giornale, Conte avrebbe chiesto perfino la censura per quelle foto, lamentandosi direttamente con Signorini per il servizio ritenuto poco rispettoso.

(In copertina: alcune foto pubblicate dal settimanale Chi)