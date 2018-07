L’applicazione di Facebook non funziona in molte parti del mondo

L’applicazione di Facebook non funziona più da metà mattina. Da tutto il mondo stanno arrivando diverse segnalazioni al popolare social network. Il problema, comunque, sembra essere circoscritto soltanto ad alcune versioni dell’app e – in ogni caso – non è esteso alla versione desktop del social network.

LEGGI ANCHE > Black out della Tre in tutta Italia: problemi risolti

Facebook down, le aree colpite

Le segnalazioni stanno arrivando non soltanto dal centro Italia, ma anche dalle aree metropolitane delle principali città europee e degli Stati Uniti. Nel Regno Unito, ad esempio, la situazione resta praticamente bloccata nell’area di Londra, in Francia si registrano problemi a Parigi, ma lo stop dell’applicazione si è esteso anche in alcune zone del centro Europa. In più, la East Coast negli Stati Uniti ha messo a referto lo stesso inconveniente tecnico.

Facebook down, la natura del problema

A partire da mezzogiorno del 12 luglio, infatti, il sito indipendente Down Detector ha ricevuto una serie di segnalazioni da diversi utenti. Ma il problema più grave, in ogni caso, ha riguardato la parte meridionale del Regno Unito.

Il crash dell’applicazione – che permane anche dopo il tentativo di disinstallarla e reinstallarla – riguarda in modo particolare le ultime versioni di Android e soprattutto il sistema operativo Oreo 8.0. In Italia, le zone maggiormente interessate dal problema è quella intorno alla capitale Roma. Nonostante i tentativi di contattare Facebook – attraverso i canali social – da parte di diversi utenti non è stata fornita ancora una versione ufficiale da Menlo Park.