«L’immigrazione è un tema sensibile. Guardate in Italia: Giuseppi ha vinto le elezioni perché ha fatto una politica forte sull’immigrazione». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa a Bruxelles. Il presidente USA dopo aver minacciato di uscire dalla Nato, ha cercato di tranquillizzare tutti in un punto stampa.

LEGGI ANCHE > Vertice Nato, la risata di Macron quando Conte gli ha chiesto aiuto sui migranti

Trump stava rispondendo a una domanda sulle proteste in corso in Gran Bretagna legate alla sua visita a Londra e ha replicato dicendo che «in Gran Britannia mi amano per mie politiche sulla immigrazione». Trump ha aggiunto che anche in Italia «Giuseppe ha vinto le elezioni grazie alle sue forti politiche sulla immigrazione». Peccato che Conte non si sia mai candidato alle elezioni del 4 marzo. Il premier non appartiene a nessun partito politico ma la sua nomina è frutto di una intesa di governo tra i due leader più influenti nella ultima tornata elettorale: Salvini della Lega e Di Maio dei 5 stelle.

La questione ha scatenato una certa ilarità

E ora chi glielo dice a Trump che il presidente del Consiglio Conte non solo non ha vinto le elezioni, ma neanche si è mai presentato, non è mai stato eletto da nessuno ed è stato scelto dopo una manovra di palazzo e l’inciucio M5s-Lega? A proposito di premier eletti pic.twitter.com/zuloc6gtxZ — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) 12 luglio 2018

#Trump: “Giuseppe (#Conte ndr) ha vinto le elezioni per l’immigrazione”. Giuseppe (Conte) ha vinto le elezioni.

Mi sono perso qualcosa.#Nato — Giovanni Parisi (@PariGio90) 12 luglio 2018

(Qui l’esatto momento in cui dice Giuseppi, al minuto 22.09)