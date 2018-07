Black-out Vodafone: in Italia molte zone senza linea, poi problema risolto

Ieri era successo a Tre. Oggi, 11 luglio, ad un altro gestore telefonico. Sono stati registrati problemi di connessione in molte zone d’Italia per i clienti Vodafone, con disservizi diffusi soprattutto al Nord, ma anche a Roma e a Napoli. Il down è durato circa 45 minuti, in mattinata, dalle 10.30 in poi, prima di essere risolto. «È stato risolto il disservizio di rete che questa mattina, per circa 45 minuti, ha interessato alcuni clienti Vodafone», ha comunicato l’azienda quando i problemi sono stati superati. A fornire una mappa del black-out è un sito, Downdetector.it, che dal 2012 monitora i disservizi dei gestori telefonici. Stando alle indicazioni del portale difficoltà con la linea Vodafone sono state riscontrate soprattutto al Settentrione, in particolare in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, colorate di rosso sulla cartina, e poi a Roma e Napoli, in misura minore.

Problemi (risolti) alla rete Vodafone, molte zone (soprattutto al Nord) senza linea

La mappa non è stata realizzata con dati delle aziende ma grazie alle segnalazioni pervenute dagli utenti. Per il caso Vodafone sono arrivati circa 3mila commenti. Uno dopo l’altro hanno indicato la propria località e segnalato il down della connessione. In seguito hanno dato notizia della risoluzione. E non sono mancate le critiche. «Non è normale che una rete come la Vodafone abbia dei problemi. No connessione dati, no rete. Credo dobbiate lavorarci seriamente, se volete mantenere i vostri clienti», è stato uno dei tanti messaggi. «Io con Vodafone non ho mai avuto problemi, questo è per me un caso raro… non mi sento di attaccare Vodafone, per un disservizio capitato, è risolto basta, non faccio polemica», ha scritto qualcuno. Altra reazione: «Oramai i nostri telefoni funzionano bene, sono le reti dei gestori che fanno pena». Alla fine, poi, una serie di messaggi simili: «Tutto rientrato», «Tornato a funzionare».

(Immagine di copertina da mappa di Downdetector.it alle 14.50 dell’11 luglio)