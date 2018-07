Il Ministero dei Trasporti twitta su Cristiano Ronaldo: «Che colpo». E poi chiede scusa

È un tweet davvero singolare quello pubblicato ieri sera dall’account ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Mit su Twitter ha inviato un messaggio sull’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve complimentandosi per l’operazione. «Che colpo non solo per la Juventus ma, speriamo, per il calcio italiano», è stata la frase postata, con tabto di hashtag #CR7allaJuve. I commenti critici degli utenti non sono mancati e non sono tardati ad arrivare.

Il tweet del Ministero su Cristiano Ronaldo alla Juve, le proteste degli utenti

«Ma stiamo scherzando? Cioè io pago le tasse per vedere voi che scrivete sta roba?», ha scritto qualcuno rispondendo al tweet. E un altro: «Iniziate a spendere i soldi per rifare le strade e i ponti». E ancora: «Mi pare che stiamo un filo deragliando. Ma vi hanno hackerato?». Altro post: «Preoccupati delle infrastrutture che è meglio».

Dopo alcuni minuti e centinaia di messaggi di protesta il tweet del Ministero guidato da Danilo Toninelli è stato rimosso, con le scuse. «Ci scusiamo per il tweet rimosso a causa di un banale scambio di account», è il nuovo messaggio comparso sull’account ufficiale. Non proprio una bella figura. In giornata aveva già fatto parlare il profilo Twitter del Senato, con la pubblicazione di una foto di gattini per annunciare audizioni in Commissione.

Ci scusiamo per il tweet rimosso a causa di un banale scambio di account — MIT (@mitgov) 10 luglio 2018

