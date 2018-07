Boldrini lancia la lista unica del centrosinistra per le elezioni europee

L’idea è quella di rilanciare il centro-sinistra a partire dalle prossime elezioni europee del 2019 attraverso una lista unica che superi i vari simboli e sigle dei partiti. Un vero e proprio fronte compatto per arginare l’ondata populista. A lanciare l’idea è Laura Boldrini che, oggi, nel corso di un’intervista al quotidiano La Repubblica ha esposto il suo progetto in vista del prossimo appuntamento elettorale.

Laura Boldrini lista unica per le europee 2019

«La soluzione non è una sommatoria di storie o percorsi stanchi o di simboli logori – ha affermato l’ex presidente della Camera ed esponente di Liberi e Uguali -. Propongo una grande lista unica in cui non vedo le ‘nostre’ insegne tradizionali: un progetto che nasca da un confronto vasto e serrato con tanti mondi che guardavano alla sinistra e che ora stanno smettendo di votarci».

Il modello da seguire è quello della società civile che si è radunata attorno al simbolo delle magliette rosse, in occasione della giornata del ricordo per i tanti migranti morti in mare nell’ultimo periodo. I settori da mettere insieme sono quelli dei cavalli di battaglia storici della sinistra: l’ambientalismo, il femminismo, il sociale, l’insieme di sindaci e amministratori locali che, sempre più spesso, sono rimasti soli a combattere la propria battaglia sui territori.

L’idea è stata rilanciata dalla stessa Laura Boldrini attraverso i suoi canali social, invitando gli elettori di centro-sinistra a dire la loro sull’argomento.

Buongiorno a voi! Credo che l’unico modo di salvare l’Europa sia cambiarla, coinvolgendo alle prossime elezioni europee le migliori idee ed espressioni sociali del nostro Paese.

Oggi ne ho parlato con Repubblica. Mi dite la vostra? pic.twitter.com/mEpJXbicRU — laura boldrini (@lauraboldrini) 10 luglio 2018

Laura Boldrini lista unica: «Cambiare l’Europa per salvare l’Europa»

«Siamo ancora immersi nelle discussioni interne – ha detto la Boldrini -. Però, mentre la destra è in continua campagna elettorale e punterà tutto sulla disgregazione dell’Europa, noi non ci siamo resi conto fino in fondo del problema che corre l’Unione, il più grande progetto di pace che sia mai esistito».

E se non c’è ancora un nome per la nuova creatura politica chiamata ad aggregare tutto il mondo del centro-sinistra (con uno sguardo anche e soprattutto al Partito Democratico), Laura Boldrini ha già pronto lo slogan: «Cambiare l’Europa per salvare l’Europa».

FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MEO