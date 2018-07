Calhanoglu diventa ‘Chalanoglu’: la gaffe alla presentazione della maglia del Milan

Un’incredibile gaffe alla presentazione delle nuove maglie da trasferta del Milan, che i calciatori rossoneri indosseranno nel corso della prossima stagione. Su una delle divise è stato stampato un nome inesatto di un giocatore. Il cognome del 24enne centrocampista e attaccante turco Hakan Calhanoglu è diventato ‘Chalanoglu‘: un errore con ‘h’ spostata che non è passato inosservato al popolo della rete. L’immagine della maglia ha fatto in poco tempo il giro del web.

The night we unveiled our @pumafootball away kit for the 2018-19 season 🔥⚪ 👉🏻 https://t.co/1He12dbHry

La presentazione della nostra nuova maglia away 2018/19 🔥⚪ 👉🏻 https://t.co/BNag0d8i9y#newlevels #weareacmilan pic.twitter.com/3ElTWuv4v9

— AC Milan (@acmilan) 9 luglio 2018