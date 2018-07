Justin Bieber si è fidanzato con l’amica di sempre Hailey Baldwin

Justin Bieber si è ufficialmente fidanzato Hailey Baldwin, modella e nipote dell’attore Alec, amica di Bieber da quasi dieci anni.

Lui le avrebbe fatto una proposta in un resort delle Bahamas, costringendo gli altri ospiti a non utilizzare, per quel momento, il cellulare.

Justin, 24 anni, e Hailey, due in meno, escono insieme dal 2014. In tanti si complimentano per la mossa di Justin. «Sono fiero di te ed emozionato per l’inizio di questo nuovo capitolo», ha scritto suo papà su Instagram accanto ad una foto del figlio. «Love, love, love, love», ha replicato su Twitter la madre, Pattie Mallette.

Insomma, manca solo un Royal Wedding…

