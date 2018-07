«Stiamo tornando al 1937», Camilleri commenta il governo giallo-verde

Nonostante i problemi alla vista che lo stanno rendendo cieco, lo scrittore Andrea Camilleri vede e analizza bene l’attuale governo Movimento 5 Stelle-Lega e il giudizio non può che essere negativo.

Camilleri ha rilasciato un’intervista a Repubblica:

Neanche io avrei mai voluto vedere il movimento del Vaffaday al governo del paese. Ed è facile immaginare cosa io pensi dell’attuale politica verso i migranti, avendone raccontato tutta la disperazione in libri precedenti. Sono persone che scappano dalle guerre o che cercano lavoro altrove. E non capisco la suddivisione che viene fatta in Europa tra una condizione e l’altra: io non vedo alcuna differenza. Credo che continuare a giocare sulla paura dell’altro sia un gioco pericolosissimo. Chi semina vento finisce con raccogliere tempesta. E oggi si sta seminando troppo vento