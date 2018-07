L’orso nella Jacuzzi con il Margarita è l’eroe dell’estate 2018 | VIDEO

Un orso che sguazza in piscina Jacuzzi sorseggiando Margarita? Perché no: è successo a una coppia californiana che ha immortalato il momento diventato virale.

Mark Hough, che ha postato il video, ha raccontato a BuzzFeed News la curiosa sorpresa. Si trovava fuori in giardino, con sua moglie, quando all’improvviso ha notato l’animale.

«Mia moglie – racconta – tornata dal lavoro, mi ha chiesto un Margarita. Ho quindi preparato i due drink e siamo usciti fuori in piscina per rilassarci. A un certo punto ho sentito dei rumori, come dei rami spezzati, provenienti dal giardino del mio vicino». Quando Hough ha notato l’orso è corso via in casa con la moglie portandosi con sé i suoi due cani. Qualche minuto dopo è riuscito per controllare la situazione. «Sembrava andato via – spiega – quando all’improvviso mi sono voltato e…». L’orso stava lì, a mollo, in piscina, accanto ai Margarita abbandonati. L’uomo ha deciso così di girare il video. Anche se la stazza dell’animale incuteva un certo timore il particolare ospite si è fermato per diversi minuti: giocherellando con il termometro della piscina.

(video da Fb/Idaho Statement)