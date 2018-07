Sessa Aurunca (Caserta), un paziente in cura psichiatrica uccide un 77enne a pugni

Omicidio presso il servizio di Prevenzione, Diagnosi e Cura (Spdc) dell’ospedale di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, dove stamattina intorno alle 7.10 un paziente ha ucciso un italiano di 77 anni ricoverato fracassandogli la testa a colpi di pugni. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della locale Compagnia guidati da Giuseppe Fedele, che sono intervenuti sul posto insieme ai militari delle stazioni di Cellole e Baia Domizia, l’uomo, di origini africane, è stato colto da un raptus uccidendo la vittima italiana a mani nude. Non è stato facile per i militari fermare l’immigrato, che è stato sedato.

Omicidio a Sessa Aurunca (Caserta), paziente in cura psichiatrica uccide un 77enne a pugni

La vittima è di Falciano del Massico, altro comune del Casertano. La struttura dove è avvenuto l’omicidio ospita pazienti con problemi psichiatrici. Qualche militare dell’Arma è rimasto contuso per bloccare l’aggressore.

(Foto di copertina generica da archivio Ansa)