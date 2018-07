Nainggolan, tutti lo salutano tranne De Rossi: «In bocca al lupo ‘n ca**o»

L’avventura di Radja Nainggolan alla Roma è arrivata definitivamente al capolinea. In queste ultime ore, l’ex centrocampista giallorosso è passato a Trigoria per l’ultimo saluto ai compagni di squadra e per liberare gli armadietti. L’occasione è stata propizia anche per girare un piccolo video da dare in pasto ai social network.

Nainggolan, il video di addio alla Roma

I magazzinieri della Roma salutano Nainggolan: “In bocca al lupo”.

La risposta di De Rossi: “In bocca al lupo un cazzo” pic.twitter.com/M3orhnZwwx — Donato Cerullo (@donatocerullo) 2 luglio 2018

Nainggolan, circondato dagli ex compagni di squadra, si è lanciato nei ringraziamenti di rito: «Ciao ragazzi, è stato un piacere: ci rivediamo presto». Immediato l’applauso degli altri calciatori della Roma, che gli hanno voluto fare l’in bocca al lupo. Tutti, tranne Daniele De Rossi. Il capitano, infatti, tra il serio e il faceto, si è fatto scappare un «in bocca al lupo un ca**o» che ha suscitato ilarità nell’ambiente dello spogliatoio. Nainggolan, immediatamente, ha bloccato il video.

Nainggolan, l’esperienza all’Inter

Il centrocampista belga, nella prossima stagione, entrerà a far parte della rosa dell’Inter, alla corte di Luciano Spalletti. Un trasferimento che, nella giornata di oggi, è stato formalizzato e che non è stato completamente indolore per il pubblico giallorosso. Il cui pensiero è stato sintetizzato in maniera efficace dal capitano De Rossi.