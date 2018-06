La lunga estate delle Camere, presentati due decreti in tre mesi

La pausa estiva delle Camere scatterà il prossimo 9 agosto. Roberto Fico vorrebbe che le vacanze durassero solo un paio di settimane ma, a quanto pare, sembra che le vacanze, dall’inizio della nuova legislatura il 23 marzo scorso, non siano mai finite.

Lo rivela Il Gazzettino:

Paradossi dell’avvio di questo governo giallo-verde, che pure ha nella lotta anti-casta e anti-privilegi uno dei suoi vessilli. I numeri parlano da soli. Il Parlamento compie giusto 100 giorni. Dal 23 marzo – data dell’insediamento – fino al 27 giugno, l’assemblea di Montecitorio si è riunita 20 volte, per un totale di circa 52 ore. Né si può dire che i deputati siano pronti allo sprint visto che la prossima settimana si terrà una sola seduta, giovedì, per lo svolgimento di interrogazioni. Il lavoro non è stato certo più intenso in Senato, che si è riunito 16 volte, anche in questo caso per circa 52 ore. In pratica, un totale di poco più di 104 ore. Ma soprattutto, cosa è stato fatto?