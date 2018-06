Il senatore M5S Morra e quel Casalino che «non capisce niente di comunicazione»

Il settimanale Panorama riporta oggi una singolare affermazione del senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra, uno dei parlamentari pentastellati più in vista, che riguarda il capo della comunicazione M5S Rocco Casalino. L’ex Grande Fratello, oggi portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sarebbe stato descritto come un incapace o incompetente nel suo lavoro:

Il ruolo centrale di Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 stelle e portavoce del premier Giuseppe Conte, non va giù a molti grillini. Il senatore Nicola Morra non lo sopporta proprio. Sono tanti i cronisti parlamentari che hanno sentito l’eletto di Palazzo Madama imprecare contro Casalino. «Comunicazione? Ma quello non capisce niente di comunicazione». In effetti tra i due l’unica cosa che li lega è l’incomunicabilità.