Barbara Lezzi e i condizionatori che fanno aumentare il pil: «Avevo ragione io» | VIDEO

Ad agosto dello scorso anno la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Lezzi (oggi ministra per il Sud) in un video circolao sui social network spiegava che la crescita dello 0,4% del pil nel secondo trimestre dell’anno era dovuta all’aumento della produzione industriale, precisamente dall’alto consumo di energia dovuto al caldo. L’aumento del prodotto interno lordo – affermava la parlamentare pentastellata nel filmato – «è dovuto soprattutto all’aumento della produzione industriale. Quello che ha fatto marciare la produzione industriale è dato dai numeri di giugno. A giugno si è consumata molta più energia, perché ha fatto molto più caldo. I consumi per i climatizzatori e la grande distribuzione e anche per la catena del freddo e anche per le macchine hanno fatto aumentare esplodere la produzione industriale».

Oggi, dieci mesi dopo quella singolare spiegazione dell’aumento del pil, la ministra Lezzi conferma tutto parola per parola. In tv stamattina, nel corso della trasmissione di La7 Omnibus l’esponente del Movimento 5 Stelle, rispondendo a una domanda proprio sul caso dei condizionatori, ha affermato nuovamente le sue ragioni ripercorrendo la vicenda e ricordando i dibattiti anche in altri programmi televisiva. Secondo la ministra Lezzi, il dileggio ricevuto in quell’occasione è stato poi uno dei motivi di sconfitta elettorale del Pd di Matteo Renzi. «C’è una profonda differenza tra pil e produzione industriale. Io (in quel video, ndr) dico che è aumentata la produzione industriale», ha detto oggi la ministra. E ancora: «Il dileggio ha fatto sì che il Partito Democratico sprofondasse. Il dileggio senza alcun presupposto scientifico ha fatto sì che i cittadini cominciassero a pensare: probabilmente questi non hanno alcune argomento da presentare».

(Immagine di copertina da video di: Omnibus / La7)