«Via via», le immagini delle trombe d’aria a largo di Rimini | VIDEO

Almeno cinque trombe d’aria in mezz’ora sono comparse sul tratto di mare compreso tra Rimini e Pesaro. Una di queste si trovava a pochi metri dalla riva di Gabicce. I bagnanti a riva e i naviganti in barca sono stati allertati del pericolo e in pochi minuti le spiagge si sono svuotate.

Nel video, diffuso su Facebook, si vede la formazione di una delle trombe d’aria, quella più grossa. Le riprese sono state fatte da una barca in navigazione che si è prontamente allontanata dall’area.

(Video di Zanini Massimo/Fb)