Belen-Iannone, pace fatta? Lui la «vizia» a Ibiza

Tutti i nodi vengono al pettine, o meglio, al ventaglio. Belen-Iannone, fu vera crisi? Guardando questa Instagram Story pubblicata di recente sembrerebbe proprio di no. Belen Rodriguez e il motociclista Andrea Iannone, infatti, sono stati filmati a Ibiza, in una serata in discoteca. Insieme ai due c’era anche il fratello della show-girl Jeremias.

Belen-Iannone, la Instagram Story della verità

Proprio il triangolo Belen-Iannone-Jeremias è stato protagonista del video che, in poco tempo, è diventato virale sui social network. Mentre Belen è seduta in discoteca, Iannone agita un ventaglio per farle vento, mentre il fratello Jeremias la imbocca con quelli che sembrano acini d’uva o qualcosa del genere. L’hashtag per una donna così «coccolata» non poteva che essere #Cleopatra.

Qualche giorno fa, Belen Rodriguez aveva parlato della sua crisi con il motociclista Andrea Iannone. la showgirl aveva detto di non riuscire a sopportare la distanza del compagno, impegnato con il mondiale di Moto GP e di aver preso con lui una pausa di riflessione. Nel frattempo, poi, erano arrivate voci di un rinnovato interesse nei confronti dell’ex compagno Stefano De Martino, padre di suo figlio.

Belen-Iannone, un po’ di gossip estivo per ridare lustro alla sua immagine

Tuttavia, alla luce del video pubblicato su Instagram, l’uscita di qualche giorno fa è sembrata piuttosto «costruita» per far montare il gossip e per scatenare le attenzioni di fotografi e riviste patinate. Che Belen stia soffrendo la popolarità della sorella Cecilia e voglia scatenare le attenzioni dei paparazzi per non perdere lo scettro della fama in famiglia? In più, Belen deve riprendersi dalla sfortunata esperienza di Balalaika, la trasmissione Mediaset di commento delle partite di Russia 2018 di cui è ospite fissa: i dati d’ascolto non sono proprio brillantissimi e il ruolo di opinionista sportiva sembra proprio andarle stretto. E allora cosa c’è di meglio di un po’ di sano gossip per far salire il livello d’attenzione?