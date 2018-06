Arabia Saudita, finalmente ci siamo: le donne possono guidare da sole

Domenica 24 giugno è una giornata storica non solo per l’intera Arabia Saudita ma anche per i diritti sociali nel mondo. Le donne di Riyad, infatti, sono ufficialmente abilitate a guidare da sole.

Il fatto che questo avvenga solo nel 2018 è un tema che può aprire molti dibattiti, di certo non si può non apprezzare una lieve apertura da parte del regime di Muhammad Bin Salman. Se ancora molti passi dovranno essere fatti nel campo dei diritti civili e sociali, in Arabia Saudita si sta allargando il piano Vision 2030, un programma di riforme e (caute) liberalizzazioni.

Tra queste è stata “concessa” l’autorizzazione alla guida per le donne.

L’Arabia Saudita è stato l’ultimo Paese ad avere concesso un tale diritto e su Twitter scorrono già le immagini dello storico evento.

“At last!” Saudi Arabia becomes the last country in the world to allow women to drive. https://t.co/vfOqNTBk9o pic.twitter.com/NmsTDXIGvr — BBC News (World) (@BBCWorld) 24 giugno 2018

JUST IN: Women in Saudi Arabia can now legally get behind the wheel of a car as the kingdom lifts its longstanding ban on women driving https://t.co/la4JL57qFs pic.twitter.com/KbHI8UGbnc — CNN (@CNN) 23 giugno 2018

Tuttavia, la situazione per le donne rimane alquanto instabile, come testimonia il rapporto 2018 di Amnesty International: