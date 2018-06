L’ex moglie di Grillo e la figuraccia con Walter Veltroni

In piena querelle scorte anche Sonia Toni, ex moglie di Beppe Grillo e molto legata al MoVimento, ha voluto dire la sua. «Veltroni a Rimini per girare un film…al ristorante con la scorta. Chi paga?», chiede su Twitter. Peccato che Veltroni non abbia la scorta. A ricordarlo è lui stesso alla «cara signora», sempre sui social.

LEGGI ANCHE > Roberto Fico si schiera con Saviano e va allo scontro aperto con Salvini

«Cara signora – spiega Walter Veltroni – ha sbagliato. Ha scambiato per scorta le persone che erano con me, per lavoro, a Rimini. Non ho la scorta , per mia immediata richiesta, da molti anni, dal giorno in cui ho smesso di avere ruoli pubblici. Volevo dirglielo».

Lo scambio di tweet è diventato virale nel giro di poco tempo.

Sonia Toni, che vive a Rimini, ha poi replicato: «Forse il misunderstanding è partito perchè dietro a lei seduto stavano in piedi due ragazzoni dal fisico “armadio a muro”, cmq io ho posto una domanda legittima e la ringrazio per avere risposto».

(Foto ANSA/ Vincenzo Tersigni)