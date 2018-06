Melania Trump e la gaffe sulla giacca usata per la visita ai bimbi migranti

Si sta sollevando una certa polemica sulla giacca indossata da Melania Trump. La first lady è stata immortalata mentre saliva le scalette dell’aereo, su un volo che l’avrebbe portata a un centro che trattiene minori immigrati in Texas, con una mise particolare.

Molti polemizzano sulla scritta sopra l’abito: “I really don’t care, do u?“. Ovvero “A me non preoccupa, a te?“. Un messaggio che, indossato in questo particolare momento, dove Trump risulta attaccato sul trattamento dei piccoli strappati dai loro genitori al confine tra Usa e Messico, non aiuterebbe affatto.

La giacca, comprata a 39 dollari su Zara secondo la rivista Marie Claire, è sold out. “È solo una giacca“, ha minimizzato la portavoce della first lady Stephanie Grisham. “Non c’è nessun messaggio nascosto. Oggi è importante la visita in Texas, spero che i media non si focalizzino su questa polemica“. Più tardi Grisham stessa è partita in difesa della sua capa. Su Twitter ha cinguettato: “Oggi siamo andati a trovare alcuni bambini in Texas e l’incontro con @flotus è andato molto bene. Se i media spendessero le loro energie raccontando cosa Melania fa per aiutare questi ragazzi anziché speculare sul suo guardaroba farebbero del bene per quei bambini. #Leisenepreoccupa, #Èsolounagiacca”.

Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids – rather than speculate & focus on her wardrobe – we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 21 giugno 2018

La first lady, secondo quanto riporta il Daily Mail, ha usato quella giacca solo per salire su quel volo. Una volta atterrata in Texas ha cambiato mise.

(Foto copertina via Twitter)