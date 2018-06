Milano come Roma, pullman ATM in fiamme | VIDEO

Intorno alle 16 del pomeriggio del 20 giugno, un incendio è esploso a bordo di un autobus del servizio pubblico ATM a Milano, poco distante dalla stazione di Lambrate. Sul posto, in via Violi, il pullman è parcheggiato al lato della strada, mentre dal suo tettuccio si sta alzando un’alta colonna di fumo nero.

Incendio autobus Milano, il video (da pagina Facebook Local Team Tv)

Incendio autobus Milano, la spiegazione dell’ATM

Il fumo è arrivato fino all’altezza della stazione, ma al momento non si registrano feriti. Gli interventi delle autorità competenti sono in corso: la strada è stata chiusa, mentre i vigili del fuoco stanno provvedendo allo spegnimento del mezzo che presentava fiamme nella zona posteriore, all’altezza del motore. Il fumo ha raggiunto il sopraelevato della ferrovia ma senza provocare interruzioni.

L’autobus non aveva alcun passeggero a bordo. Secondo ATM, l’autobus ha avuto un principio di incendio che ha interessato la parte posteriore del mezzo e il conducente è immediatamente intervenuto con gli estintori per domare le fiamme. Nel frattempo è stata allertata la sala operativa per l’arrivo dei vigili del fuoco. «La vettura era appena stata ricollaudata» – ha affermato ATM che sta procedendo a verifiche sul vano motore volte ad accertare l’origine dell’accaduto che, ad un primo esame, sembra essere stato un problema all’alternatore.

Qualche settimana fa, una scena del genere si è vista in pieno centro a Roma. Nella famosa via del Tritone, un incendio era esploso su un mezzo dell’Atac. I passanti avevano avvertito un fortissimo rumore e, in quella circostanza, una donna era rimasta ferita. L’esplosione era stata provocata da un corto circuito nell’impianto elettrico del mezzo.

Quello che è successo a Milano è il secondo episodio simile in pochi giorni. Come testimoniato da questa foto, il 15 giugno scorso un’altra vettura era esplosa provocando un grandissimo incendio.

(FOTO da account Twitter di Submarine)