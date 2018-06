Salvini e quella voglia di ‘condono’: «Chiudere le cartelle di Equitalia sotto i 100mila euro»

Una paio di settimane fa Luigi Di Maio ha ribadito l’importanza per il governo di attuare una pace fiscale come previsto dal contratto di programma M5S-Lega. «Non è un condono. Si deve attuare ma non deve avere nessun carattere condonistico», ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro. Oggi a rilanciare la proposta di cancellare i debiti dei contribuenti con il fisco è il leader della Lega Matteo Salvini che parla di una chiusura delle cartelle di Equitalia.

Salvini: «Chiudere subito le cartelle di Equitalia»

Bisogna «chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse», ha affermato il ministro dell’Interno. «Ora tocca al governo semplificare il sistema fiscale e ridurre le tasse». Salvini ha partecipato alle celebrazioni del 224 anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza e ha ringraziato il Corpo per i risultati raggiunti. «Dodicimila evasori totali sconosciuti al fisco e grandi evasori che hanno rubato una media di 2 milioni di euro a testa – ha detto – onore alla Guardia di Finanza che li ha scovati, ora tocca al governo ridurre le tasse e semplificare il sistema fiscale».

La chiusura delle cartelle fa pensare anche alla recente rottamazione, che ha consentito a migliaia di contribuenti di chiudere i conti con lo Stato e cancellare more, sanzioni e interessi accumulati nel tempo. La rottamazione delle cartelle di Equitalia concessa dallo Stato consente a famiglie e imprese di chiedere la definizione agevolata dei debiti notificati entro una certa data per un periodo di molti anni. Si ha la possibilità di cancellare i propri debiti, pagando la cartella di pagamento senza interessi, sanzioni e more.

La ‘pace fiscale’ nel contratto di governo M5S-Lega

Per quanto concerne la pace fiscale inserita nel contratto di governo siglato da Movimento 5 Stelle e Lega, nel capitolo ‘Fisco: flat tax e semplificazione’ si legge:

È opportuno instaurare una “pace fiscale” con i contribuenti per rimuovere lo squilibrio economico delle obbligazioni assunte e favorire l’estinzione del debito mediante un saldo e stralcio dell’importo dovuto, in tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà economica. Esclusa ogni finalità condonistica, la misura può diventare un efficace aiuto ai cittadini in difficoltà ed il primo passo verso una ‘riscossione amica’ dei contribuenti.

