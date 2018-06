Le meravigliose risposte al verbo “nomadare” di Giorgia Meloni

Sta facendo discutere un tweet della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che scrive: «Per i nomadi la nostra proposta è che si allestiscano delle piazzole di sosta temporanee dove si pagano le utenze e si sosta massimo sei mesi, dopodiché ci si deve spostare, punto. Quindi va bene censirli dopodiché se sei nomade devi nomadare, non puoi essere stanziale».

Le risposte al tweet in questione sono epiche. Un utente replica: «Scusa Giò. Ma se i Nomadi nomadano, gli Skiantos schiantano? Risp. è urg».

Un altro: «Piazzole di sosta? Come in autostrada? Quindi scattati i sei mesi “nomaderanno” in un’altra piazzola? E il telepass? Glielo pagherete vero?».