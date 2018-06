Scontro Corona-Lucarelli, interviene anche Claudio Santamaria: «Viva Chef Rubio»

Continua ad avere uno strascico la vicenda dell’attacco sessista di Fabrizio Corona a Selvaggia Lucarelli. La blogger ha commentato l’intervista di Massimo Giletti alla trasmissione Non è l’Arena, anticipando ieri – sui social network – i contenuti di un articolo pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano. Proprio in questa circostanza, c’è stato uno scontro molto serrato con l’attore Claudio Santamaria, marito di Francesca Barra.

Claudio Santamaria contro Lucarelli, il botta e risposta su Twitter

Quest’ultima era ospite in trasmissione ed è stata accusata da alcuni utenti dei social network di aver preso le parti di Fabrizio Corona, in virtù di vecchie ruggini con Selvaggia Lucarelli. A chi lo faceva notare, l’opinionista de Il Fatto Quotidiano ha risposto piccata: «Vabbè, non ha un lavoro. Posso comprendere».

Vabbè. Non hanno un lavoro, posso comprendere. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 18 giugno 2018

A questo punto, è intervenuto nella discussione Claudio Santamaria, compagno della Barra: «Ma scusa, il tuo lavoro quale sarebbe invece? Accumulare fortuna sulle disgrazie altrui? Francesca ha mille lavori, di cui certo non si vanta come te». E poi ha rincarato la dose, dopo un’altra battuta al veleno di Selvaggia Lucarelli («Aspè, che ora il mio fidanzato è impegnato e non può risponderti»): «Visto che pavidamente hai bloccato Francesca Barra rispondo io. Sai com’è, siamo una cosa sola. E in più, viva Chef Rubio, nostro caro caro amico fraterno».

Visto che pavidamente hai bloccato @francescabarra rispondo io. Sai com’è, siamo una cosa sola. E in più, viva @rubio_chef , nostro caro caro amico fraterno. — Claudio Santamaria (@ClaudSantamaria) 18 giugno 2018

Claudio Santamaria contro Lucarelli: il riferimento a Chef Rubio

Il riferimento a Chef Rubio va letto con molta attenzione e riguarda proprio l’argomento dal quale la discussione era partita, ovvero la battuta sessista di Fabrizio Corona nei confronti di Selvaggia Lucarelli («ce l’ha con me perché non ci sono mai stato»). Anche Chef Rubio, in passato, aveva fatto un’affermazione simile («E niente, sta cosa che non gliel’ho dato proprio non je va giù») provocando una serie di reazioni sui social network. Insomma, quella di Claudio Santamaria è stata una vera e propria provocazione, tutto per difendere la compagna Francesca Barra. I social network, intanto, stanno a guardare.