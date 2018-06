In Europa è crollato il numero dei richiedenti asilo

L’ufficio di asilo dell’Unione europea afferma che il numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale in Europa è precipitato, ma rimane superiore a prima del 2015, quando sono entrati più di un milione di migranti, molti in fuga dalla guerra in Siria.

Ad affermarlo è l’Associated Press.

L’EASO ha affermato in una relazione annuale che 728.470 richieste di domande sono state presentate per protezione internazionale nel 2017, rispetto a quasi 1,3 milioni di domande l’anno precedente. Dice che circa il 30% dei richiedenti proviene da paesi come Siria, Afghanistan e Iraq.

L’EASO , inoltre, fa notare che più di 950.000 domande erano ancora in attesa di una decisione definitiva alla fine dello scorso anno, quasi la metà delle quali in Germania. Più di 460.000 persone hanno fatto richiesta di asilo in Europa nel 2013. Più di 660.000 persone lo hanno fatto nel 2014.

