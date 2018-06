La figlia vola nel salto in lungo, Fiona May impazzisce di gioia | VIDEO

Tale madre, tale figlia; Larissa Iachipino, sulla scia della mamma Fiona May, si è aggiudicata i campionati italiani Allievi di Rieti con una misura strabiliante, 6,38 metri, che ha portato la mamma a una letterale esplosione di gioia.

May era presente sugli spalti e, una volta capito che il salto era valido, non è riuscita a contenersi esprimendo tutta la sua contentezza e orgoglio per la figlia. Una scena di sport che può solo fare del bene.

Larissa Iapichino celestiale: la figlia di Fiona May vola a 6.38 m, mamma @realfionamay69 impazzisce di gioia! 😍🇮🇹👍 (@atleticaitalia) pic.twitter.com/RO2m9fISXb — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 16 giugno 2018

Al termine della gara, madre e figlia hanno anche rilasciato una breve intervista per commentare la prestazione.