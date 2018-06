Raggi: «Se la verifica sullo Stadio della Roma sarà positiva il progetto proseguirà» | VIDEO

«Per maggior sicurezza nostra, dei cittadini, dell’amministrazione e dell’impresa avvieremo immediatamente una verifica e, se darà esito positivo, si potrà continuare col progetto». In un video su Twitter, pubblicato dal giornalista Alessio Di Francesco, la sindaca Raggi insieme a Mauro Baldissoni, dg della As Roma, fa il punto della situazione dello stadio del club dopo l’inchiesta che ha travolto Parnasi e Lanzalone e alcuni politici.

«Abbiamo ritenuto necessario fare il punto con la sindaca per valutare quello che è successo e quali sono i passaggi procedurali a nostra disposizione per salvaguardare un progetto a cui abbiamo lavorato per anni», dice Baldissoni. Poi Raggi riprende: «Noi partiamo da quanto affermato dalla procura di Roma, ossia che gli atti della procedura apparentemente sono tutti validi. Ovviamente per maggior sicurezza nostra, dei cittadini dell’amministrazione e dell’impresa avvieremo immediatamente una verifica. Se darà esito positivo si potrà continuare col progetto. Vorremmo proseguire nel solco della legalità con una verifica ulteriormente garantista per un progetto che è molto importante».

(Un’immagine del rendering del progetto definitivo dello stadio dell’AS Roma a Tor di Valle, Roma, 30 maggio 2016. ANSA/Ufficio stampa Comin & Partners)