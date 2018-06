Poteva esser un tragedia. Ma grazie all’operato degli agenti in via dei Caduti del lavoro ad Ancona sono state salvate due vite umane. Hanno un nome ed un cognome i poliziotti eroi intervenuti questo giovedì per liberare due donne rimaste intrappolate dentro l’abitacolo dell’auto nel sottopasso allagato. A rompere per primo il finestrino del mezzo – spiega Vivere Ancona – l’agente scelto Simone Cingolani.

Con lui hanno agito il Vice Ispettore Benedetto Fanesi, l’Assistente Capo Pietro Golia, i due Assistenti Marco Cropo e Diego Ravarelli e due Agenti scelti Andrea Fioretti.

Il video del salvataggio, ripreso da una famiglia che si trovava in auto con i bambini a bordo è molto forte. Circola da diverse ora sui social.

Gli agenti hanno forzato il finestrino della C4 e hanno estratto le due donna dall’auto nel frattempo sommersa dall’acqua quasi fino al tettuccio.