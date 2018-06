Il murale con Conte e il programma fatto di punti interrogativi | FOTO

Dopo il bacio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo Giorgia Meloni con un bambino rifugiato in braccio, sono spuntati nelle strade di Roma nuovi murales che evidenziano particolari aspetti della politica italiana e dei suoi protagonisti. Si tratta di tre opere firmate collettivo Tv Boy, autore anche delle precedenti con protagonisti i leader di M5S e Lega e la presidente di Fdi. Le immagini dei murales realizzati sono state pubblicate sui canali social degli autori. Un primo murale è dedicato al nuovo governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega. Si tratta di un dipinto murario che vede protagonista il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, realizzato in piazza della Torretta, a due passi da Palazzo Chigi, vicino all’Ordine dei Giornalisti.

Il murale con Conte, programma di governo e punti interrogativi

Il capo del governo indossa un abito blu e una cravatta viola. Sul bavero della giacca sono appuntati da una parte la coccarda della Repubblica, e dall’altra il doppio simbolo dei due partiti della sua maggioranza, Lega e M5S. Nelle mani, Conte srotola una Gazzetta ufficiale che reca il programma di governo: «Liste delle cose da fare per salvare il Paese». Il programma in dieci punti è però oscuro, ogni tema viene rappresentato con un punto interrogativo.

Il murale con la Raggi che apprezza le buche

Dall’account Twitter di Tv Boy è stata poi pubblicata la foto di un murale, spuntato in vicolo Cellini, con la sindaca di Roma Virginia Raggi che indossa la fascia tricolore e mostra un cartello con la scritta «Viva le buche abbasso i murales». Si tratta di una risposta ironica alla prima cittadina della Capitale per la cancellazione dei murales del collettivo.

Il murale del tridente Putin-Conte-Trump

In un terzo murale viene poi rappresentato un insolito «tridente» calcistico: il presidente russo Valdimir Putin, il presidente americano Donald Trump e al centro il presidente del Consiglio Conte indossano le divise da calcio delle squadre nazionali dei rispettivi Paesi. L’opera è comparsa in vicolo del Fico, vicino Piazza Navona, ed è ispirata ai Mondiali di Calcio di Russia 2018 che cominciano oggi.

