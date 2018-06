Era positivo all’Hiv e aveva rapporti sessuali non protetti: arrestato ‘untore’ ad Ancona

Era positivo all’Hiv da 11 anni e aveva rapporti sessuali non protetti, non adottava alcuna precauzione pur essendo consapevole di essere affetto dal virus. Per questo motivo un uomo è stato arrestato ad Ancona. L’indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato della città capoluogo delle Marche, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, ed è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Si è conclusa nelle ultime ore. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile. L’uomo finito in manette si trova ora nel carcere di Ancona.

(Foto Dpa da archivio Ansa: Hiv home test. Credit immagine: Britta Pedersen / dpa -Zentralbild / dpa)