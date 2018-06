La rosa del Messico ai Mondiali 2018: tutti i convocati

Nella rosa del Messico per i Mondiali di calcio di Russia 2018 non ci sono certamente top player del calibro di Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Meymar. Ma la nazionale centroamericana ha sempre ben figurato nella massima competizione. Nelle ultime sei edizioni della Coppa del Mondo, dal 2004 al 2014, El Tricolor ha sempre superato la fase a gironi arrivando agli ottavi di finale. Anche stavolta ha buone possibilità di arrivare agli scontri a eliminazione diretta.

La rosa del Messico ai Mondiali 2018

Il nome più conosciuto a livello internazionale tra i 23 convocati dal selezionatore Juan Carlos Osorio, è l’attaccante del West Ham Chicharito Hernandez. Ma va segnalata anche la presenza in squadra del centrocampista veterano Rafa Marquez che, dopo i successi ottenuti in Europa, ora milita nell’Atlas, nel campionato messicano. Tra i calciatori che scendono in campo nel vecchio continente ci sono gli attaccanti Jesus Manuel Corona del Porto, Raul Jimenez del Benfica e Hirving Lozano del Psv. Nel girone F ai Mondiali la nazionale messicana affronterà i campioni in carica della Germania, Corea del Sud e Svezia. Questo l’elenco completo di portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Portieri

Guillermo Ochoa (Standard Liegi)

Jesus Corona (Cruz Azul)

Alfredo Talavera (Toluca)

Difensori

Diego Reyes (Porto)

Hector Moreno (Real Sociedad)

Miguel Layun (Siviglia)

Carlos Salcedo (Eintracht Francoforte)

Jesus Gallardo (Pumas)

Hugo Ayala (Tigres)

Edson Alvarez (Club America)

Centrocampisti

Rafa Marquez (Atlas)

Andres Guardado (Betis)

Hector Herrera (Porto)

Jonathan dos Santos (Los Angeles Galaxy)

Marco Fabian (Eintracht Francoforte)

Javier Aquino (Tigres)

Attaccanti

Hirving Lozano (Psv Eindhoven)

Jesus Manuel Corona (Porto)

Oribe Peralta (Club America)

Carlos Vela (Los Angeles Fc)

Raul Jimenez (Benfica)

Javier Hernandez (West Ham)

Giovani dos Santos (Los Angeles Galaxy)

Selezionatore

Juan Carlos Osorio

(Ultimo aggiornamento alle 2.50 del 13 giugno. Foto Zumapress da archivio Ansa. Credit immagine: Petter Arvidson / Bildbyran via ZUMA Press)